مسرور بارزاني وحزب الأمة يؤكدان على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 31 تموز (يوليو) 2021، وفداً من حزب الأمة العراقية برئاسة الأمين العام للحزب محمود حسين العكيلي.

وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، كما تمت مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، كذلك تم التأكيد على ضرورة توفير الأرضية الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف ضمان حقوق جميع المكونات وتطلعاتها.

هذا وأشاد حزب الأمة العراقية بموقف إقليم كوردستان في احتضان وإغاثة مئات آلاف النازحين الذين لاذوا به من المحافظات العراقية والذين يعيشون فيه الآن بسلام وينعمون بحياة آمنة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تناول الجانبان أهمية حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.