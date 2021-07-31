صحة وبیئة

اقليم كوردستان: انخفاض جيد في مؤشر الرصد الوبائي لهذا اليوم

author_image آريان ابراهيم شوكت
اقليم كوردستان: انخفاض جيد في مؤشر الرصد الوبائي لهذا اليوم
اقليم كوردستان: انخفاض جيد في مؤشر الرصد الوبائي لهذا اليوم
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم السبت،31-7-2021تموز(يوليو),الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الاقليم,خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية,بحيث سجلت صحة الاقليم ,انخفاضاً ملحوظاً باعداد المصابين والوفيات.

وبحسب  بيان وزارة الصحة فقد وصل عدد المصابين اليوم السبت الى 1695 اصابة جديدة بالفيروس في مناطق متفرقة من اقليم كوردستان فضلا ً عن 16 حالة وفاة، في حين بلغ اعداد المرضى, الذين تماثلوا للشفاء  1230 شخصاً.

وفي تصريحات سابقة قال وزير الصحة في حكومة الاقليم،سامان البرزنجي إنه ووفق الإحصاءات،والتقاريرالصحية,لمديريات الصحة في الاقليم,فإنه يوجد زيادة في معدل الإصابات, بكورونا و مؤشر الوضع الوبائي في الإقليم غير جيد,

وسائر نحو التحول من اللون الأصفر والعودة إلى اللون البرتقالي مرة أُخرى، وهذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا بشكل عام في العراق.

مؤكدا انه ينبغي على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية لأننا لم نصل مرحلة الإستغناء عن الكمامة، مضيفا "للأسف نشهد تراخيا من الناس في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية. 

اقليم كوردستان: انخفاض جيد في مؤشر الرصد الوبائي لهذا اليوم
اقليم كوردستان: انخفاض جيد في مؤشر الرصد الوبائي لهذا اليوم

 

 

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