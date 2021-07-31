اقتصاد

مسرور بارزاني يوقع قرار تحويل سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين

توصية الجهات المختصة بتنفيذ القرار واتخاذ مايلزم
author_image آريان ابراهيم شوكت
مسرور بارزاني يوقع قرار تحويل سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين
مسرور بارزاني يوقع قرار تحويل سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وقع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني, مرسوم تحويل كل من أقضية سوران وزاخو ,الى ادارتين مستقلتين, وتوصية الجهات المختصة في الاقليم لاجراء مايلزم وتطبيق القرار.

وحسب الكتاب المرقم ,(107) الصادر في 28-7-2021 والموقع من قبل رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني,فان الغرض من القرار,هو تطبيق صيغة اللامركزية في ادارة المدن الكوردستانية, وتوزيع الصلاحيات على تلك الادارات, والوحدات الادارية وعدم حكر السلطات في مكان واحد.

واستنادا الى المرسوم الصادر,من سكرتارية مجلس وزراء الاقليم, فان الحدود الادارية المستقلة لقضاء زاخو ,تشمل قضاء زاخو وباتيفا, بينما تشمل الحدود الادارية لقضاء سوران, كل من أقضية سوران وراوندوز وجومان وميركسور, ويدخل القرار حيز التنفيذ, في يوم نشره في صحيفة (وقائع كوردستان),ومباشرة وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان, بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى بتنفيذ القرار.

جدير بالذكر, انه في يوم 28 تموز(يوليو) من الشهرالحالي, قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان ,باشراف رئيس الحكومة مسرور بارزاني, استحداث ادارتين مستقلتين في سوران وزاخو.

ويذكر, أن الأدارات المستقلة في الاقليم تتمتع بسلطات أوسع وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية من أجل تخفيف الزحام على مراكز المحافظات.

مسرور بارزاني يوقع قرار تحويل سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين
مسرور بارزاني يوقع قرار تحويل سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين

 

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