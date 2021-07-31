توضيح من مقر الرئيس مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مقر الرئيس مسعود بارزاني, اليوم السبت 31تموز(يوليو) 2021, توضيحا بشأن مانشر من أخبار مفبركة, في بعض المواقع والقنوات الاعلامية العراقية" أن الرئيس مسعود بارزاني قد أجرى لقاء مع قناة فرانس 24 الفرنسية".

وجاء في بيان لمقر الرئيس مسعود بارزاني ان "عددا من المواقع والصفحات الاعلامية العراقية, نشرت تصريحات مزعومة للرئيس بارزاني, في مقابلة مع قناة فرانس24"، مشددا على ان "هذا الموضوع لا اساس له وان بارزاني لم يجر اية مقابلة مع القناة المذكورة".

ونوه مقر الرئيس بارزاني في بيانه" وهنا نريد ان نوضح للجميع بأن الخبرعارعن الصحة وان الرئيس مسعود بارزاني لم يجر أي لقاء مع قناة فرانس24 والهدف من وراء نشر الاخبار المضللة والمزيفة معلوم للجميع.