سیاسة

توضيح من مقر الرئيس مسعود بارزاني

الرئيس مسعود بارزاني لم يجر أي لقاء مع قناة فرانس24
author_image آريان ابراهيم شوكت
توضيح من مقر الرئيس مسعود بارزاني
توضيح من مقر الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24)- أصدر  مقر الرئيس مسعود بارزاني, اليوم السبت 31تموز(يوليو) 2021, توضيحا بشأن مانشر من أخبار مفبركة, في بعض المواقع والقنوات الاعلامية العراقية" أن الرئيس مسعود بارزاني قد أجرى لقاء مع قناة فرانس 24 الفرنسية".

وجاء في بيان لمقر الرئيس مسعود بارزاني ان "عددا من المواقع والصفحات الاعلامية العراقية, نشرت تصريحات مزعومة للرئيس بارزاني, في مقابلة مع قناة فرانس24"، مشددا على ان "هذا الموضوع لا اساس له وان بارزاني لم يجر اية مقابلة مع القناة المذكورة".

ونوه مقر الرئيس بارزاني في بيانه" وهنا نريد ان نوضح للجميع بأن الخبرعارعن الصحة وان الرئيس مسعود بارزاني لم يجر أي لقاء مع قناة فرانس24 والهدف من وراء نشر الاخبار المضللة والمزيفة معلوم للجميع.

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