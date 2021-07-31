سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من حزب الامة العراقي

وأكد الجانبان,خلال اللقاء ,على ضرورة حماية الاستقرار في العراق ,والحيلولة دون تعميق الأزمات
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من حزب الامة العراقي
الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من حزب الامة العراقي
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني,في صلاح الدين,اليوم السبت 31 تموز(يوليو) 2021 وفدا رفيعا, من حزب الامة العراقية, برئاسة الامين العام للحزب محمود حسين رضا العكيلي.

وبحث الجانبان أثناء اللقاء,آخر المستجدات على الساحة العراقية, والتحديات امام الانتخابات العراقية المقبلة, وآخر تطورات العملية السياسية في العراق.

وأكد الجانبان,خلال اللقاء,على ضرورة حماية الاستقرار في العراق ,والحيلولة دون تعميق الأزمات. كما اكد الجانبان في اللقاء على ضرورة التنسيق والتواصل بين كافة الأطراف العراقية لمواجهة التحديات.

الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من حزب الامة العراقي
الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من حزب الامة العراقي

 

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