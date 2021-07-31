صحة وبیئة

العراق يسجل انخفاضا في اعداد المصابين بفيروس كورونا

العراق يدخل الآن ذروة الموجة الثالثة
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق يسجل انخفاضا في اعداد المصابين بفيروس كورونا
العراق يسجل انخفاضا في اعداد المصابين بفيروس كورونا
العراق

 

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت 31 تموز(يوليو) 2021 في بيان لها الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة, أنها سجلت انخفاضا في أعداد المصابين بالوباء, وبلغ أعداد المصابين10215 مصابا فيما تماثل 8614 شخصا للشفاء.

وقالت الوزارة, أن عدد الوفيات في عموم العراق, لهذا اليوم السبت 31 تموز قد بلغت 62 حالة وفاة وان 12435 شخصا تلقوا اللقاح خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.وفي وقت سابق وصف الوكيل الفني والمكلّف بإدارة وزارة الصحة العراقية،هاني العقابي، الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في العراق بـ"الخطير جدا".

وقال العقابي،إن العراق يدخل الآن ذروة الموجة الثالثة, من تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا لوجود عدد كبير من الراقدين في المستشفيات، وهم من الحالات الخطرة.

 

 

 

 

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