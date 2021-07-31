سیاسة

قوباد طالباني: انفال البارزانيين جرح عميق في جسد أمتنا

نجدد مطالبتنا من السلطات العراقية بتعويض جميع ضحايا عمليات الانفال السيئة الصيت
author_image آريان ابراهيم شوكت
قوباد طالباني: انفال البارزانيين جرح عميق في جسد أمتنا
قوباد طالباني: انفال البارزانيين جرح عميق في جسد أمتنا
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24)-في ذكرى,عمليات القتل الجماعي, في حملات الانفال ضد البارزانيين ,طالب نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان, قوباد طالباني،اليوم السبت، 31 تموز(يوليو) 2021 السلطات العراقية الاتحادية,في بغداد بتعويض جميع ضحايا حملات الانفال, السيئة الصيت.

مؤكدا,ان ذكرى حملات الانفال ضد البارزانيين, جرح آخر في جسد أمتنا الكوردية وجزء من الآلام العميقة لابادة شعبنا من قبل النظام البعثي المباد. وقال طالباني"في هذه الذكرى الاليمة نبعث السلام الى ارواح المؤنفلين البارزانيين وجميع شهداء كوردستان.

وأضاف نائب رئيس حكومة الاقليم" نبعث تعازينا القلبية الحارة الى ذوي الشهداء الشامخين. وبهذه المناسبة الاليمة،نجدد مطالبتنا من السلطات العراقية بتعويض جميع ضحايا عمليات الانفال السيئة الصيت، ونعتبر هذا حقا مشروعا لشعبنا الكوردي المضحي المناضل.

والانفال هي إحدى عمليات الإبادة الجماعية التي قام بها النظام العراقي الاسبق في زمن صدام حسين سنة 1988 ضد الكورد في إقليم كوردستان العراق.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف