قوباد طالباني: انفال البارزانيين جرح عميق في جسد أمتنا

أربيل (كوردستان 24)-في ذكرى,عمليات القتل الجماعي, في حملات الانفال ضد البارزانيين ,طالب نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان, قوباد طالباني،اليوم السبت، 31 تموز(يوليو) 2021 السلطات العراقية الاتحادية,في بغداد بتعويض جميع ضحايا حملات الانفال, السيئة الصيت.

مؤكدا,ان ذكرى حملات الانفال ضد البارزانيين, جرح آخر في جسد أمتنا الكوردية وجزء من الآلام العميقة لابادة شعبنا من قبل النظام البعثي المباد. وقال طالباني"في هذه الذكرى الاليمة نبعث السلام الى ارواح المؤنفلين البارزانيين وجميع شهداء كوردستان.

وأضاف نائب رئيس حكومة الاقليم" نبعث تعازينا القلبية الحارة الى ذوي الشهداء الشامخين. وبهذه المناسبة الاليمة،نجدد مطالبتنا من السلطات العراقية بتعويض جميع ضحايا عمليات الانفال السيئة الصيت، ونعتبر هذا حقا مشروعا لشعبنا الكوردي المضحي المناضل.

والانفال هي إحدى عمليات الإبادة الجماعية التي قام بها النظام العراقي الاسبق في زمن صدام حسين سنة 1988 ضد الكورد في إقليم كوردستان العراق.