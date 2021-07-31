سیاسة

العمليات الامنية في بغداد تستعد لتأمين المطار وحماية البعثات الدبلوماسية

تم الاستيلاء على 18 صاروخا تم إعدادها لاستهداف مطار بغداد الدولي
author_image آريان ابراهيم شوكت
العمليات الامنية في بغداد تستعد لتأمين المطار وحماية البعثات الدبلوماسية
العمليات الامنية في بغداد تستعد لتأمين المطار وحماية البعثات الدبلوماسية
العراق

 

أربيل (كوردستان 24)-اتخذت قيادة العمليات الأمنية في بغداد،اليوم السبت 31 تموز(يوليو) 2021 العديد من الإجراءات العسكرية، التي تهدف إلى منع استهداف مطار بغداد الدولي، إضافة إلى حماية البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، 31 تموز2021 أنه تم الاستيلاء على 18 صاروخا تم إعدادها لاستهداف مطار بغداد الدولي، في إطاراستعداد القوات الأمنية لتنفيذ "خطة شهر محرم الحرام". وصرح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إنه يجري العمل على منع استهداف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ومنع استهداف مطار العاصمة.

واوضح سليم: "تضمن ذلك منع الجماعات الخارجة عن القانون من استهداف تلك المناطق، وتفعيل الجهد الاستخباري بالتعاون مع المواطنين"، مشيرا إلى أنه تم إحباط ثلاث محاولات لاستهداف مطار بغداد من مناطق قريبة من المطار".

وأكد قائد عمليات بغداد على أن هناك استعدادات خاصة لتأمين العاصمة خلال شهرمحرم،

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