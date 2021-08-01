أردوغان: واجبنا هو العثور على الذين يحرقون غاباتنا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي في مدينة موغلا، إنه " تم إلقاء القبض على مشتبه بتورطه في حرائق تلك المدينة". مضيفا: "واجبنا هو العثور على الذين يحرقون غاباتنا".

وأعلن التلفزيون التركي اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم بالحرائق، دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل. وتوعد الرئيس التركي من يثبت تورطه في الحرائق التي تشهدها ولايات جنوبي البلاد بـ"عقاب رادع".

وتعهد أردوغان بدفع تعويضات تقدر بـ50 ألف ليرة (نحو 6 آلاف دولار) لكل مواطن تضررمن هذه الحرائق، وكذلك تأجيل الضرائب المترتبة عليهم وتأجيل دفعات القروض المستحقة من قبل البنوك، ومنحهم قروضا بلا فائدة. وقال إنه سيتم الانتهاء في غضون أيام من ترميم المنازل في المنطقة المنكوبة.

وشهدت تركيا اندلاع عدد من الحرائق بشكل متزامن في ولايات عدة بجنوب وجنوب غربي البلاد، خلفت حتى الآن 6 قتلى وعشرات المصابين وأضرارا مادية كبيرة.