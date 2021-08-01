صواريخ طالبان تستهدف ثاني اكبر مطار في أفغانستان

أربيل(كوردستان 24)- تم تعليق الرحلات الجوية, في مطار قندهار الدولي بأفغانستان اليوم الاحد 1 آب (أغسطس) 2021 بعد أن استهدفت صواريخ ثاني أكبر مطار دولي في البلاد، وفقا لما ذكرته تقارير ووسائل إعلام دولية.

وقال متحدث باسم حركة طالبان, إن مقاتلي الحركة ضربوا مطار قندهار في جنوب أفغانستان بثلاثة صواريخ على الأقل. وأضاف المتحدث لوكالة رويترز أن الهدف هو إحباط ضربات جوية تشنها قوات الحكومة الأفغانية.

وذكر مسؤولون أفغان أن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق الرحلات وأن المدرج قد تضرر جزئيا، ولم ترد بعد تقارير عن سقوط مصابين.

وفي سياق متصل، واصلت طالبان عملياتها في ولاية هيرات غربي البلاد؛ حيث شنت هجوما على منطقة إنجيل أدى إلى مقتل قائد عسكري ميداني وإصابة قائد شرطة المنطقة،.

كما سيطر مقاتلو طالبان على منطقة باشتون بول التابعة لناحية إنجيل بمقاطعة هرات، بعد معارك مع القوات الحكومية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أدان بشدة الهجوم على مجمع الأمم المتحدة في هيرات

