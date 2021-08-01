ارتفاع اسعار الدولار وثبات "المعدن الأصفر" في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار الدولار الامريكي اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا فيما حافظ الذهب على استقراره في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 147950 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار

دينار أردني واحد 2080 ديناراً



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 430000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 323000 دينار