مرأة

دخلت موسوعة غينيس.. أمريكية تحصد لقب أكبر فم في العالم

author_image سوار أحمد
کوردستان سامنثا رامسيدل امرأة أمريكية أكبر فم موسوعة غينيس

أربيل (كوردستان 24)- دخلت امرأة أمريكية موسوعة غينيس حيث حصلت على لقب أكبر فم فى العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ان سامنثا رامسيدل البالغة من العمر 31 عاما، قد احتفلت مع متابعيها على تطبيق تيك توك والبالغ عددهم 1.7 مليونا، بهذا اللقب.

وتقول سامانثا : "عمري 31 عامًا، وحققت رقمًا قياسيًا لشيء كنت غير آمن بشأنه حقًا ، أردت الاحتفاظ به صغيرًا جدًا ، لكنه أصبح رائع لأنه الآن أكبر وأفضل الأشياء التي أملكها".

وجمعت سامانثا، والتي تعيش في ولاية كونيتيكت الأمريكية، أكثر من 750 ألف متابع على "تيك توك" في غضون الأشهر الأولى، بعد أن سجلت رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس لأكبر فم أنثى مفتوح في العالم "6.52 سم" .

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