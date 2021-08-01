وزير الخارجية العراقي: خطر داعش لا يزال قائماً

أربيل (كوردستان 24)- صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بأنّ خطر تنظيم داعش لا يزال قائماً "فكراً وتنظيماً، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوده في العراق وسوريا وتنظيمات إرهابيّة أخرى تسعى إلى التنقل عبر الحدود الوطنية".

وقال فؤاد حسين خلال لقائه رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، المندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيل، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنّ "الحكومة العراقيَّة حريصة على التعاون مع المجتمع الدوليّ في مجال مُكافحة الإرهاب"،

وأضاف حسين أن" مخرجات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تضمنت انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، على أنّ يستمر التعاون في مجالات التدريب والمشورة لتعزيز قدرات القوات الأمنيّة العراقيَّة في مُكافحة الإرهاب".

وأوضح وزير الخارجية العراقي أنّ "الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق مُهمة جداً لاستقرار العراق ومُستقبله، ولترسيخ أسس الديمقراطية عبر ثقة الجماهير"، مؤكداً أن الدور الأممي لمراقبة الانتخابات ضروري جداً لتعزيز مستوى الشفافية وثقة الناخب بالعملية الانتخابية.