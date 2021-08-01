صحة وبیئة

الصحة العراقية تعلن وصول الوجبة الأكبر من لقاح فايزر

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة الجرعة الأكبر لقاح فايز

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، وصول الوجبة الأكبر للقاح فايزر، مشيرة الى أنه سيتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات.

وذكر بيان للوزارة ان كمية اللقاحات التي وصلت تبلغ 571 الف جرعة، فيما أكدت ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين الى تلقي اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية، مشيرة الى ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها.

كما دعت المواطنين العراقيين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف