الصحة العراقية تعلن وصول الوجبة الأكبر من لقاح فايزر

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، وصول الوجبة الأكبر للقاح فايزر، مشيرة الى أنه سيتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات.

وذكر بيان للوزارة ان كمية اللقاحات التي وصلت تبلغ 571 الف جرعة، فيما أكدت ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين الى تلقي اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية، مشيرة الى ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها.

كما دعت المواطنين العراقيين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام.