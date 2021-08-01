سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق

أثناء اللقاء اعرب سفير الاتحاد الاوروبي عن اعجابه بالاستقرار والتطور الحاصل في اقليم كوردستان
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس بارزاني يستقبل سفير الاتحاد الاوروبي في العراق
الرئيس بارزاني يستقبل سفير الاتحاد الاوروبي في العراق
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الاحد1 آب (أغسطس )2021 سفيرالاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوث والذي يزورالرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى العراق.

وأثناء اللقاء اعرب سفير الاتحاد الاوروبي في العراق عن اعجابه بالاستقرار والتطور الحاصل في اقليم كوردستان مشيدا بالانجازات التي تحققت في اقليم كوردستان من النواحي الاقتصادية والادارية واستتاب الامن والاستقرار.

واكد سفير الاتحاد الاوروبي للرئيس مسعود بارزاني ان الاتحاد الاوروبي سيستمر في دعمه لاقليم كوردستان في المراحل القادمة. وجرى في اللقاء أيضا بحث الوضع السياسي العراقي والتحديات القائمة امام العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة.

واكد الجانبان ان تطور العلاقات بين أربيل وبغداد يصب في مصلحة استقرارالعراق أكثر. كما بحث الجانبان تطورات الوضع الامني والسياسي السوري ومستقبل الكورد في سوريا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف