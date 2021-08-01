الرئيس بارزاني يستقبل سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الاحد1 آب (أغسطس )2021 سفيرالاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوث والذي يزورالرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى العراق.

وأثناء اللقاء اعرب سفير الاتحاد الاوروبي في العراق عن اعجابه بالاستقرار والتطور الحاصل في اقليم كوردستان مشيدا بالانجازات التي تحققت في اقليم كوردستان من النواحي الاقتصادية والادارية واستتاب الامن والاستقرار.

واكد سفير الاتحاد الاوروبي للرئيس مسعود بارزاني ان الاتحاد الاوروبي سيستمر في دعمه لاقليم كوردستان في المراحل القادمة. وجرى في اللقاء أيضا بحث الوضع السياسي العراقي والتحديات القائمة امام العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة.

واكد الجانبان ان تطور العلاقات بين أربيل وبغداد يصب في مصلحة استقرارالعراق أكثر. كما بحث الجانبان تطورات الوضع الامني والسياسي السوري ومستقبل الكورد في سوريا.