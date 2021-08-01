اقتصاد

المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: 6.5 مليار دولار إيرادات الخام خلال يونيو

author_image آريان ابراهيم شوكت
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: 6.5 مليار دولار إيرادات الخام خلال يونيو
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: 6.5 مليار دولار إيرادات الخام خلال يونيو
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو/ تموز 2021، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت وزارة النفط، في بيان لها على لسان المتحدث باسم الوزارة اليوم الأحد،1 آب (أغسطس) 2021 إنه تم تصدير 90.47 مليون برميلا من النفط الخام خلال يوليو/ تموز الماضي، بإيرادات بلغت 6.51 مليار دولارا.

وأضافت الوزارة، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو/ تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 87.46 مليون برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3.01 مليون برميلا.

وبلغ معدل الكميات اليومي 2.92 مليون برميلا، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 72.001 دولارا.

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