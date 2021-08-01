سیاسة

السفير الفنلندي لمسرور بارزاني: دعمنا لإقليم كوردستان متواصل

ناقش الجانبان الانتخابات العراقية المقبلة وأهمية دعم البيشمركة في مواجهة الإرهاب، فضلاً عن الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان
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شكر رئيس الحكومة السفير الفنلندي وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة - صورة: KRG
شكر رئيس الحكومة السفير الفنلندي وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة - صورة: KRG
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني فنلندا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 1 آب (أغسطس) 2021، السفير الفنلندي لدى العراق فيسا هاكينن حيث يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وقدم السفير الفنلندي شكره وتقديره لحكومة إقليم كوردستان على ما قدمته من تنسيق وتسهيلات طيلة فترة عمله، مؤكداً مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان.

وفي المقابل، شكر رئيس الحكومة السفير الفنلندي، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

كما ناقش الجانبان الانتخابات العراقية المقبلة وأهمية دعم البيشمركة في مواجهة الإرهاب، فضلاً عن الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان.

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