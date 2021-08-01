السفير الفنلندي لمسرور بارزاني: دعمنا لإقليم كوردستان متواصل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 1 آب (أغسطس) 2021، السفير الفنلندي لدى العراق فيسا هاكينن حيث يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وقدم السفير الفنلندي شكره وتقديره لحكومة إقليم كوردستان على ما قدمته من تنسيق وتسهيلات طيلة فترة عمله، مؤكداً مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان.

وفي المقابل، شكر رئيس الحكومة السفير الفنلندي، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

كما ناقش الجانبان الانتخابات العراقية المقبلة وأهمية دعم البيشمركة في مواجهة الإرهاب، فضلاً عن الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان.