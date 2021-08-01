صحة وبیئة

إقليم كوردستان يتجاوز عتبة جديدة في عدد وفيات كورونا

بهذا يرتفع عدد الوفيات الإجمالي في عموم الإقليم إلى 4805 وفاة حتى الآن.
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان وزارة الصحة كورونا لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- تجاوز إقليم كوردستان عتبة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع تسجيل 19 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في عموم الإقليم إلى 4805 حالة حتى الآن.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة تسجيل 2422 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 234 ألفاً و380 إصابة.

ورصد إقليم كوردستان زيادة يومية في عدد الإصابات منذ الاحتفال بعيد الأضحى والذي شهد عودة التجمعات الاجتماعية ودخول قوافل السياح إلى مدن الإقليم.

وتشكو السلطات الصحية من تجاهل السكان المحليين للإجراءات الوقائية، وحثت الجميع على التسجيل المسبق في المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

السفير الفنلندي لمسرور بارزاني: دعمنا لإقليم كوردستان متواصل
  3 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني وحزب الأمة يؤكدان على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في العراق
  13:50 2021/07/31
کوردستان

كوردستان.. أمطار محتملة في عز الصيف
  11:52 2021/07/31
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف