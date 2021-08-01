إقليم كوردستان يتجاوز عتبة جديدة في عدد وفيات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- تجاوز إقليم كوردستان عتبة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع تسجيل 19 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في عموم الإقليم إلى 4805 حالة حتى الآن.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة تسجيل 2422 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 234 ألفاً و380 إصابة.

ورصد إقليم كوردستان زيادة يومية في عدد الإصابات منذ الاحتفال بعيد الأضحى والذي شهد عودة التجمعات الاجتماعية ودخول قوافل السياح إلى مدن الإقليم.

وتشكو السلطات الصحية من تجاهل السكان المحليين للإجراءات الوقائية، وحثت الجميع على التسجيل المسبق في المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح.