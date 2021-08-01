اقتصاد

بغداد توافق على إرسال دفعة ثانية من "سلفة الـ200 مليار" إلى كوردستان

الحكومة الاتحادية وافقت على إرسال دفعة أخرى من المستحقات المالية لإقليم كوردستان
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صوّت البرلمان العراقي في آذار مارس 2021، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 - صورة إرشيفية
صوّت البرلمان العراقي في آذار مارس 2021، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 - صورة إرشيفية
کوردستان 200 مليار دينار الحكومة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف البرلمان والحكومة الاتحاديان الأحد عن موافقة بغداد على إرسال سلفة مالية أخرى وقدرها 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان.

وفي منتصف شهر حزيران يونيو الماضي، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال جزء من مستحقات الإقليم. وبعد ذلك صرفت الحكومة الاتحادية أولى الدفعات في شهر تموز يوليو المنصرم.

ولم ترسل الحكومة الاتحادية طيلة الفترة الماضية رواتب 12 شهراً مما فاقم الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كوردستان بفعل تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد لكوردستان 24، إن الحكومة الاتحادية وافقت على إرسال دفعة جديدة من "السلفة المالية" التي تم الاتفاق عليها بقيمة 200 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم لتسديد رواتب موظفيه.

ولم يشر بالضبط إلى موعد إرسال المبلغ.

ويلزم الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد، الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار شهرياً كسلفة على أن يتم استقطاعها من الإقليم وفق نظام المقاصة. اقرأ أيضاً.

وبعد تسلم إقليم كوردستان أول سلفة، قررت حكومته توزيع رواتب الموظفين كاملة وفي موعدها المحدد ضمن آلية ستظل قائمة طالما واصلت بغداد إرسال جزء من حصة الإقليم.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية حسن ناظم لكوردستان 24، إن عملية إرسال السلف المالية إلى الإقليم "لا تواجه أي مشاكل".

وتابع "سيتم إرسال 200 مليار دينار هذا الشهر إلى إقليم كوردستان، كما سترسل سلفة مالية أخرى وبالمبلغ نفسه الشهر المقبل إلى الإقليم".

وصوّت البرلمان العراقي في آذار مارس 2021، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

وتم إقرار الموازنة بعد أن توصل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة ولا سيما مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان حينها إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات العالقة كافة.

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