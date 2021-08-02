بغداد تسلّم كوردستان أولى دفعات "مستحقات 2021" للفلاحين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة التجارة في إقليم كوردستان الاثنين عن وصول أولى دفعات مستحقات فلاحي الإقليم ممن سوّقوا محصول القمح إلى الحكومة الاتحادية لعام 2021.

وقال مدير عام التجارة في الوزارة نوزاد شيخ كمال لكوردستان 24 إن "أولى المستحقات المالية لمحصول القمح قد وصلت إلى الإقليم".

وأضاف أن المستحقات سيتم توزيعها على الفلاحين "خلال الأيام القيلة المقبلة".

وبلغت قيمة الدفعة الأولى خمسة مليارات دينار، منها 2.5 مليار لمحافظة السليمانية و1.5 إلى أربيل ومليار دينار لمحافظة دهوك.

وأشار شيخ كمال إلى وصول مستحقات فلاحي كوردستان عن تسويق محصول القمح لهذا العام "كان مبكراً" بخلاف السنوات السابقة.

وقال إن مستحقات 2020 صرفت جميعاً للفلاحين، كما تم صرف المستحقات المتأخرة للأعوام 2014 و2015 و2016، ولم يتبق سوى 307 مليارات دينار.

وتابع "لا تزال الإجراءات متواصلة لصرف المبالغ المتبقية، ووزارة التجارة تبذل جهودها للحصول على المبلغ وتوزيعه على مستحقيه من الفلاحين".