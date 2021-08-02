قفزة في الطلب على الكهرباء ترفع تكاليف الإنتاج في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان الاثنين ارتفاع معدل الطلب على الطاقة الكهربائية ليصل إلى خمسة آلاف ميغاواط.

وكان الطلب في الأسابيع الأخيرة لا يتجاوز 4500 ميغاواط، بينما بلغ معدل الإنتاج 3500 ميغاواط بساعات تجهيز تصل إلى 15 ساعة يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد في بيان إن إنتاج الطاقة من المنظومة الوطنية يتراوح الآن ما بين 3500 إلى 3600 ميغاواط.

وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء ارتفع إلى نحو 5000 ميغاواط، في الوقت الذي بلغت فيه تكاليف توليد الطاقة 85 مليون دولار شهرياً.

وأضاف أن وزارة الكهرباء اعتمدت "نظام التقسيط" ليتمكن المواطنون من تسديد ما عليهم من ديون كجابية مقابل الحصول على الطاقة الكهربائية.

وتطرق أحمد إلى أسباب ارتفاع الطلب وأرجعه إلى دخول أجهزة كهربائية إلى الإقليم لا تخضع لمعايير السيطرة النوعية (ضبط الجودة).

وقال إن تلك الأجهزة تحتاج إلى الكثير من الطاقة لتشغيلها.