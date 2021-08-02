بالأرقام.. هدر المياه يكبد كوردستان "خسائر مليارية"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني الاثنين إن هدر مياه الشرب يكبد الحكومة خسائر تقدر بـ90 مليار دينار سنوياً.

وأضاف عوني في بيان تلقته كوردستان 24، أن حكومة إقليم كوردستان تنفق أكثر من 311 مليار دينار سنوياً لتوفير مياه الشرب إلى المواطنين.

وتوفر الحكومة نحو 70 مليون متر مكعب من مياه الشرب إلى المواطنين شهرياً.

كما لفت عوني إلى أن حكومة إقليم كوردستان تتكبد خسائر مالية تصل إلى 240 مليون دينار يومياً ونحو 90 مليار دينار سنوياً بسبب هدر مياه الشرب.

وقال إن الحكومة سبق أن خصصت 2.5 مليار دينار لمواجهة الجفاف ومشكلة شح المياه.

يشار إلى أن المبلغ خُصص بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ضمن خطوة أولى تهدف لتأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة.

ويواجه إقليم كوردستان موجة جفاف مع تراجع مناسيب الأنهار والسدود والمياه الجوفية، بعد أن انخفض معدل تساقط الأمطار هذا العام على نحو غير مسبوق منذ عقود.

وتعقدت آثار الجفاف في عموم العراق أكثر بعد أن قررت تركيا ملء سد عملاق على نهر الفرات، في الوقت الذي يتدفق فيه نحو 70 بالمئة من موارد المياه العراقية من دول مجاورة.