الطقس: استقرار درجات الحرارة وزخات مطر خفيفة في المناطق الجبلية

أربيل (كوردستان 24)- صرحت هيأة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين،2 آب (أغسطس) 2021 عن حالة الطقس في عموم البلاد وتوقعت ثباتاً في درجات الحرارة وأمطاراً خفيفة في المناطق الشمالية.

وقالت الهيأة في بيان لها إن"الطقس ليوم الاثنين 2 آب 2021 في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق سيكون صحواً مع بعض قطع الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة للايام السابقة، مبيناً أن الطقس في المنطقة الشمالية, سيكون صحواً مع بعض الغيوم وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الجبلية، فيما ستكون الرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة.

وأضافت الهيئة أن "الطقس لهذا اليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة فيه مقاربة للايام السابقة،

وأشارت الهيأة الى أن " طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون غائماً جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.