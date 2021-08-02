صحة وبیئة

خلال الـ24 ساعة الماضية: المناطق الاكثر حرا في العالم

تسجيل أعلى 3 درجات حرارة في 3 مدن عربية
author_image آريان ابراهيم شوكت
خلال الـ24 ساعة الماضية: المناطق الاكثر حرا في العالم
خلال الـ24 ساعة الماضية: المناطق الاكثر حرا في العالم
العالم

أربيل (كوردستان 24)- صنف موقع eldoradoweather الدولي المتخصص في رصد درجات الحرارة 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر.

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 3 درجات حرارة في 3 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

1- الجهراء (الكويت): 49.9 درجة.

2- مطار الملك فهد بالدمام (السعودية): 49.8 درجة.

 3- الصليبية (الكويت): 49.8 درجة.

4- كوليناس دو توكانتينز (البرازيل): 49.7 درجة.

5- البصرة (العراق): 49 درجة.

 6- مطربة (الكويت): 48.9 درجة.

7- العبدلي (الكويت): 48.6 درجة.

8- مطار الكويت الدولي (الكويت): 48.6 درجة.

9- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة.

10- مطار البصرة الدولي (العراق): 48.5 درجة.

11- خانقين (العراق): 48.5 درجة.

 12- عبادان (إيران): 48.4 درجة.

 13- النواصيب (الكويت): 48.4 درجة.

14- بدرة (العراق): 48.2 درجة.

15-  منطقة المزرعة التجريبية (الكويت): 48.2 درجة.

 

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