صحة وبیئة

اقليم كوردستان يسجل انخفاضا في إصابات كورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الصحة اقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان اليوم الاثنين، انخفاضا في اصابات فيروس كورونا ووفياته، مقارنة بيوم أمس، وذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت وزارة صحة الاقليم 3350 اصابة جديدة، تركزت معظمها في دهوك وأربيل والسليمانية وفق ما ذكر تقرير الوزارة.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة تسجيل 716 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة.

وبلغ العدد الكلي للإصابات في الاقليم 237730 اصابة، شفي منها 201184، فيما وصل عدد حالات الوفاة الى 4818 حالة.

وتعزو سلطات اقليم كوردستان ارتفاع نسب الاصابة الى اهمال المواطنين للإجراءات الوقائية والتوجيهات الصحية، فيما تحث الجميع على التسجيل المسبق في المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

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