مسرور بارزاني: الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين جريمة وحشية ستظل عالقة في وجدان شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء، ان الإبادة الجماعية التي أرتكبت بحق الإيزيديين من قبل تنظيم داعش عام 2014، جريمة وحشية ستظل عالقة في وجدان شعب كوردستان.

وجاء ذلك في بيان لرئيس حكومة الاقليم بمناسبة الذكرى السابعة للهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سنجار، وعلى إثره تم قتل وخطف الآلاف من الإيزيديين والإيزيديات فيما تقطعت السبل بالآخرين وتوجهوا الى اقليم كوردستان.

وجاء في البيان "تمر علينا اليوم الذكرى السابعة على الهجوم الوحشي الذي اقترفه إرهابيو داعش بحق الإخوة والأخوات الإيزيديين في سنجار ومحيطها، مستذكرين بألم بالغ ما تعرض له آلاف الايزيديين من إبادة جماعية وخطف وتشريد وتدمير."

وتابع " لقد كانت الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين جريمة وحشية نكراء ستظل عالقة في وجدان شعب كوردستان وأذهانه وضمير الإنسانية بأسرها، وهو ما يتطلب منّا تخليداً دائماً لذكرى ضحايا هذه الإبادة بإجلال وإكرام. ولا يسعنا إلا أن ننحني، تعظيماً واحتراماً، أمام تضحيات أبطال بيشمركة كوردستان الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سنجار بقيادة الرئيس مسعود بارزاني."

وأضاف مسرور بارزاني "وفي هذه الذكرى الموجعة، نجدد التأكيد بأن حكومة إقليم كوردستان ستواصل بذل جهودها لإعادة النازحين من الإخوة والأخوات الإيزيديين إلى مناطقهم بكرامة، كذلك نعمل مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي على إعادة إعمار سنجار وباقي مناطق الإخوة والأخوات الإيزيديين. وإذ نؤكد مرة أخرى على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع فيها وتأمين الأرضية المناسبة أمام النازحين للعودة إلى ديارهم برأس مرفوعة وإعادة بناء المنطقة، فإننا نبذل كل ما في وسعنا لمحاكمة مجرمي داعش ومن ساندهم، والكشف عن مصير المفقودين. تحية إجلال وإكبار لشهداء وضحايا الإبادة الجماعية في سنجار وجميع شهداء كوردستان".