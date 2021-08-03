القوات الأمنية تطيح بأحد عناصر تنظيم داعش جنوبي كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، ان قوة أمنية تمكنت من قتل أحد عناصر تنظيم داعش، ضمن قوة مهاجمة جنوبي محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية ان "قوة من اللواء 18 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على أحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك ، حيث شرعت القوات الأمنية بمطاردة هذه المجموعة".

وأفاد مصدر أمني يوم الاثنين، ان مسلحي داعش نفذوا هجوما على قوات الشرطة الاتحادية في قرية الأصفر التابعة لناحية الرشاد بكركوك حيث اسفر الهجوم عن مقتل منتسبين من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين آخرين، فيما قُتل أحد مسلحي داعش خلال الاشتباكات.