نيجيرفان بارزاني: نعمل على أن ينال مجرمو داعش جزاءهم وأن تتحقق العدالة للضحايا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان اقليم كوردستان سيواصل العمل حتى ينال عناصر تنظيم داعش جزاءهم العادل وحتى تتحقق العدالة للضحايا، وذلك في الذكرى السابعة لفاجعة سنجار.

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالة "في الذكرى الأليمة السابعة للإبادة الجماعية لسنجار وأطرافها، نستذكر بإجلال الضحايا من أخواتنا وإخواننا الإيزيديين وننحني إكباراً لهم. فهؤلاء یبقون دوما في ذاكرتنا وذاكرة شعب كوردستان والإنسانية. نجدد التعبير عن التعاطف ومشاركة الأحزان مع عوائلهم وذويهم ونؤكد مساندتنا لهم".

وتابع "رغم مرور سبع سنوات لم نتعاف نحن وكل الإنسانية من الصدمة التي سببتها وحشية وإجرام إرهابيي داعش، لكن عند أخواتنا وإخواننا الإيزيديين في إقليم كوردستان والعراق توقعاتهم، وعلينا في كل الأطراف أن نكثف جهودنا لحل مشاكلهم وتأمين احتياجاتهم، ليتمكنوا بمساندة من الجميع وبمساعدة كل الأطراف، من اتخاذ خطوات عملية باتجاه معالجة جراحهم وباتجاه المصالحة ومستقبل أفضل وحياة آمنة".

واضاف رئيس الاقليم "يجب رفع مستوى المشاركة والشراكة الحقيقيين للإيزيديين وكل المكونات وتوسيعها وزيادة فاعليتها من النواحي السياسية والسلطوية والحكومية والإدارية والقانونية والاجتماعية في العراق وفي إقليم كوردستان. يجب إنجاز المزيد من العمل المشترك لإنقاذ المختطفين الإيزيديين والكشف عن مصائر المغيبين منهم وحسمها. وأن يتم استتباب الأمن والأمان والاستقرار وأن تتم حماية مناطقهم وإعادة إعمارها ليتمكنوا من العودة إليها أعزة، والأهم من كل هذا هو أن نتعاون جميعاً لتعود إليهم الثقة والطمأنينة".

وقال نيجيرفان بارزاني "المكون الإيزيدي الذي يمثل منذ آلاف السنين واحداً من الأسس الراسخة للتعايش والتسامح وقبول الآخر، رغم كل الكوارث التي ألمت بهم عبر التاريخ، وخسائرهم بالأرواح والأموال، لم يتزعزع إيمانهم بدينهم وظلوا متمسكين به، ونحن واثقون أنهم بإيمانهم وإرادتهم القوية سيضمدون جرحهم هذا أيضاً، لكن علينا وعلى كل الإنسانية أن نمنحهم الثقة والطمأنينة ونعمل على المستوى الدولي للاعتراف بفاجعة سنجار والإيزيديين كإبادة جماعية".

واضاف "وفي هذا السياق، نرحب ونبارك الخطوات الأخيرة في العراق وفي برلماني بلجيكا وهولندا والخطوات السابقة، وسنواصل التنسيق والتعاون في هذا الاتجاه مع الأمم المتحدة ويونيتاد وكل الجهات المعنية والمجتمع الدولي بصورة عامة. نعمل على أن ينال مجرمو داعش العقاب القانوني وأن تتحقق العدالة للضحايا.

نؤكد كامل دعمنا لمطلب تحويل سنجار إلى محافظة، ونعمل مع الحكومة الاتحادية العراقية ومحافظة نينوى لإنجاح هذا المشروع. وندعو الحكومة العراقية لتعويض الضحايا وعوائلهم وذويهم وفقاً لقانون الناجين الإيزيديين الذي صادق عليه مجلس النواب".