إلهام أحمد: أمريكا تشجعنا على التفاوض مع دمشق والاعتراف بالإدارة سيكون سببا في تغيير الدستور السوري

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ان الولايات المتحدة تشجعنا على التفاوض مع الحكومة السورية مشيرة الى أن الإعتراف بالإدارة الذاتية سيكون سببا في تغيير الدستور في سوريا.

وقالت إلهام أحمد في مقابلة لـ"روسيا اليوم" ان تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد في خطاب القسم لا تخدم السوريين بكافة مكوناتهم ولا تخدم وحدة الأراضي السورية ولا مصلحة البلاد، وكان لا بد من تغيير لغة الخطاب إزاء الشعب الكوردي الذي عانى من الظلم خلال عقود طويلة، وكذلك تغيير الخطاب تجاه المجتمع السوري على العموم وإيجاد حلول للأزمة السورية لا تعميقها".

واضافت ان "محاولاتنا ستستمر من أجل التوصل الى اتفاق مع دمشق لكن مثل هذه الخطاب تعيق وتعرقل وتأخر الحل في سوريا".

وعن التواجد الأمريكي في سوريا قالت أحمد انه "من المتوقع أن تحدث انسحابات أمريكية من المناطق التي تتواجد فيها في سوريا، والوجود الأمريكي في سوريا تمثيلي اي بأعداد قليلة، ونتمنى ألا يحدث الانسحاب وأن تستمر الشراكة بيننا حتى التوصل الى حلول في سوريا".

وقالت إلهام أحمد "بالتأكيد تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية هو تواجد مؤقت وهذا الكلام يشمل كافة القوات الموجودة لذا فإن موضوع ترسيخ دعائم الاستقرار في سوريا مرتبط بمدى الاتفاق السوري -السوري".

واشارت أحمد الى ان الأمريكيون مثلهم مثل الروس يشجعون قوات سوريا الديمقراطية على الحوار مع حكومة دمشق.