صحة وبیئة

مع تفشي "دلتا".. كوردستان تسجل قفزة قياسية بإصابات ووفيات كورونا

تصاعدت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في كوردستان إلى معدلات قياسية في الآونة الأخيرة
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل قفزة قياسية جديدة بإصابات كورونا مع تأكيد 3149 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت دهوك أعداد الإصابات بواقع 1405 إصابات، فيما جاءت أربيل في المرتبة الثانية بـ848 إصابة وبعدها السليمانية 813 حالة.

وسجلت حلبجة وكرميان أقل من 100 إصابة لكل منهما.

وأظهر التقرير اليومي لوزارة الصحة تعافي 797 شخصاً في الفترة نفسها، بينما توفي 16 شخصاً إثر مضاعفات الوباء في المحافظات الأربع.

وبهذا يرتفع معدل الإصابات في عموم الإقليم إلى 240 ألفاً و879 إصابة، منها 4834 حالة وفاة.

ولا يزال أكثر من 34 ألفاً يرقدون في المستشفيات.

وتصاعدت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في كوردستان إلى معدلات قياسية منذ أن أعلنت دخول الإقليم في موجة وبائية بسبب متحور دلتا.

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