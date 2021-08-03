أمن

أربيل تضبط كمية ضخمة من المخدرات وتطيح بمروّج عبر الإنترنت

قوات الأمن اعتقلت خمسة متهمين على صلة بتلك المواد التي تضم عقاقير مهربة وأخرى مخدرة وبكميات كبيرة
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کوردستان إقليم كوردستان مخدرات أربيل مديرية مكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في أربيل الثلاثاء ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة في عملية دقيقة نُفذت في عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان إن مفارزها تمكنت من ضبط أكثر من 26 ألف شريط بمختلف الحبوب المهربة، فضلاً عن سبعة آلاف و190 حقنة مخدرة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن وضعت يدها على تلك الكميات "بناء على متابعة مستمرة ومعلومات دقيقة" شارك فيها كبار ضباط المديرية.

وأشارت المديرية إلى أن قوات الأمن اعتقلت خمسة متهمين على صلة بتلك المواد التي تضم عقاقير مهربة وأخرى مخدرة وبكميات كبيرة.

وضبطت قوات الأمن 9,384 علبة من المخدرات في بلدة خليفان التي تتبع مدينة سوران شمال شرق أربيل، وهي منطقة لا تبعد كثيراً عن الحدود الإيرانية.

فيما تم اعتقال متهم داخل منزله بينما كان يروج للممنوعات بواسطة حساب مزيف في وسائل التواصل الاجتماعي بأربيل، وفقاً لبيان مديرية مكافحة المخدرات.

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