الكاظمي: ملف الإيزيديين وإعمار سنجار من أولوياتنا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء إن ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة.

وأضاف الكاظمي في بيان بمناسبة الذكرى السابعة لاجتياح سنجار من قبل داعش، أن حكومته "لم ولن تدخر جهداً في دعم الناجيات الإيزيديات وإنصافهن وإعداد برنامج حكومي لتأهيلهن".

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً لإعادة النازحين إلى مناطقهم وتقديم كل أشكال المساعدة من أجل استقرار وإعمار مناطقهم وفي مقدمتها سنجار.

وأضاف الكاظمي أن ملف المختطفين الإيزيديين "يحظى باهتمام بالغ من قبلنا، وهناك عمل كبير ومستمر من أجل تحريرهم من عصابات داعش الإرهابية".