سیاسة

بالفيديو | القنصل الأمريكي في أربيل: نعمل مع حلفائنا لاستئصال داعش

الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لاستئصال مسلحي داعش والقضاء عليهم وأنها تحملهم المسؤولية عن هذه الجريمة.
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کوردستان سنجار داعش الإبادة الجماعية كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أوقد القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو الثلاثاء الشموع في معبد لالش لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين من قبل داعش.

وقال بالادينو في كلمة له على هامش المراسم "نحن هنا في هذا المكان المقدس، لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية الوحشية التي اُرتكبت قبل سبع سنوات".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لاستئصال مسلحي داعش والقضاء عليهم وأنها تحملهم المسؤولية عن هذه الجريمة.

وتابع "نعمل على عودة الإيزيديين إلى ديارهم بأمن وسلام".

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن واشنطن تبرعت إلى بمليون دولار للحفاظ على معبد لالش وتأهيله.

وقال أيضاً وزير خارجية بلاده أعلن عن قرب تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الإيزيديين.

ولفت بالادينو إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها في توفير كل التسهيلات بهدف عودة الإيزيديين إلى مناطقهم في سنجار والمناطق المحيطة به.

واختتم حديثه بالقول "نقف جنباً إلى جنب.. لضمان عدم تكرار مثل هذا العمل الوحشي".

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