المجلس الوطني الكوردي يرد على تصريحات "قسد" والاتحاد الديمقراطي ضد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المجلس الوطني الكوردي, في سوريا استمراره على موقفه الرافض , للاقتتال الكوردي الكوردي, كونه لا يخدم مستقبل الشعب الكوردي, وتطلعاته ويأتي في صالح أعداء الكورد.

وقال المجلس الوطني الكوردي, في بيان عنه: " لقد سعينا دائما لنكون عامل تهدئة واستقرار بين القوى الكوردستانية, ولن نكون طرفا من أي صراع عسكري, بالضد من مصالح شعبنا، مع حرصنا على تحديد موقفنا بشفافية, من أي طرف يسعى لتصعيد التوتر وافتعال هذا الاقتتال".

مضيفا: " أبدينا في المجلس الوطني الكوردي عبر بيان سابق رفضنا للحوادث التي تكررت في إقليم كوردستان العراق بين قوات البيشمركة, وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) ونددنا بالهجوم والكمين, الذي نصبوه لمقاتلي البيشمركة ضمن أراضي إقليم كوردستان, مما أدى لاستشهاد العديد من مقاتلي البيشمركة واصابة آخرين".

وتابع قائلا:" ندعو اليوم مجددا حزب العمال الكردستاني إلى احترام قوانين الإقليم ومؤسساته التشريعية والتنفيذية".

وأفاد المجلس , بأنه يجب على جميع الأطراف والقوى الكردستانية احترام خصوصية كل جزء, وعدم توفير الذرائع والظروف للدول الإقليمية, للتدخل في إجزاء كوردستان عسكريا وسياسيا.

وأكد, أن التهديدات التي أطلقها كل, من مسؤولي "حزب الاتحاد الديمقراطي" وقياديين في "قوات سوريا الديمقراطية" ضد إقليم كوردستان العراق مؤخرا، تعتبر تحولا خطيرا في الموقف لاسيما وأن " قسد" تعتبر نفسها قوة عسكرية "وطنية سورية" ويتواجد ضمن صفوفها إلى جانب الوكرد فصائل ومقاتلون من المكون العربي والسرياني والآشوري وغيرهم.

وأوضح المجلس, أنه وبالإضافة إلى أن هذه التصريحات والتهديدات ضد إقليم كوردستان, وقوات البيشمركة تدحض خصوصية "قسد" كقوى محلية في سوريا حليفة لقوات التحالف الدولي, ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة كون إقليم كوردستان وقوات البيشمركة جزء رئيسي من التحالف الدولي ولا يمكن فصلهما عن جمهورية العراق وسيادته.