بالفيديو | حرائق تركيا تلتهم المزيد من الغابات.. وأردوغان يشكر العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكره إلى العراق ونحو 70 دولة أخرى بعد تقديمها المساعدة في جهود إخماد حرائق الغابات في بلاده.

يأتي هذا في وقت لا تزال فيه الحرائق تشتعل لليوم الثامن على التوالي قرب منتجعات الساحل الجنوبي في تركيا حيث تعاني من الجفاف.

ويقول مراسلو كوردستان 24 في تركيا إن أحد الحرائق اقترب من محطة كهرباء تعمل بالفحم في جنوب غرب تركيا مساء الثلاثاء.

وانضمت طائرتا إطفاء من إسبانيا وواحدة من كرواتيا إلى فرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان لمكافحة الحرائق بعد أن طلبت تركيا الدعم الأوروبي.

ونشر أردوغان صوراً لأعلام الدول التي قدمت أو أعربت عن استعدادها لتقديم العون لبلاده.

وقال أردوغان على حسابه الرسمي في موقع تويتر مساء الثلاثاء "أود أن أشكر بالنيابة عن أمتي كافة الدول الصديقة والمنظمات التي قدمت دعمها وتمنياتها بالسلامة وتعازيها لتركيا وأعربت عن استعدادها للمساعدة، وقدمت العون على خلفية حرائق الغابات".

أود أن أشكر بالنيابة عن أمتي كافة الدول الصديقة والمنظمات التي قدمت دعمها وتمنياتها بالسلامة وتعازيها لتركيا وأعربت عن استعدادها للمساعدة، وقدمت العون على خلفية حرائق الغابات.



بمشيئة الله تعالى سنتجاوز هذه الفترة الحرجة في أقرب وقت ممكن.🇹🇷 pic.twitter.com/HjheU0bxPs — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) August 3, 2021

وأظهرت مشاهد بثتها كوردستان 24 ألسنة اللهب الضخمة وهي تلتهم الأخضر واليابس عند منتجع مرمريس الساحلي حيث خلفت الحرائق جذوع أشجار غطاها السواد ومباني متفحمة.

وبحسب مراسل كوردستان 24 فقط شاركت نحو 16 طائرة و51 طائرة هليكوبتر في إطفاء الحرائق على امتداد مساحة واسعة في جنوب غرب البلاد.

وحمل القرويون أواني المياه فوق الجبال لمكافحة حرائق شبت قرب مرمريس، وأنحوا باللائمة على الحكومة وقالوا إنها لم تبذل ما يكفي لمساعدتهم.

ولقي نحو ثمانية أشخاص مصرعهم إثر الحرائق البالغ عددها 156 حريق غابات اندلع منذ الأسبوع الماضي.

ولا تزال الحكومة تحقق في أسباب الحرائق لكنها لم تستبعد نظرية الإحراق المتعمد.