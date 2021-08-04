سیاسة

امرأة كوردية إيزيدية تقتل " أميرا في داعش"

اشتبكت مع قياديين وعناصر من تنظيم "داعش" وتمكنت من قتل أمير منهم
author_image آريان ابراهيم شوكت
امرأة كوردية إيزيدية تقتل " أميرا في داعش"
امرأة كوردية إيزيدية تقتل " أميرا في داعش"
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نصب شامخ زينته الزهور، تخليدا لبطولتها في تصديها لقياديين من تنظيم "داعش"، نصبت في مدينة سنجار في كوردستان العراق تمثال الأم كولي، المرأة الكوردية الإيزيدية التي تصدت لقياديين في تنظيم "داعش"

أثناء محاولتهم سبيها مع طفلتها ونساء أخريات، وقتلت "أميرا" في التنظيم.وقالت ابنة الأم كولي الشابة دليمان: "اليوم، أزيح الستار عن تمثال أمي التي استشهدت في مثل هذا اليوم 3 أغسطس 2014 بعد أن اشتبكت مع قياديين وعناصر من تنظيم "داعش" وتمكنت من قتل قيادي أمير لأنها رفضت أن يختطفوا أختي".

وأضافت: "نحن عائلة كبيرة وأمي كان لديها سلاح مسدس أخذته معها عند نزوحنا من مدينتنا في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار هربا من الإبادة والاختطاف على يد عناصر "داعش" الإرهابي في الثالث من أغسطس 2014.

وفي ذلك اليوم انقسمنا إلى قسمين الأول اتجه إلى إقليم كوردستان، أنا وأبي وأختاي واثنتان من زوجات إخواني توجهنا إلى كوردستان، أما أمي وأختي وأخي وعائلة جيراننا اتجهوا إلى جبل سنجار وعلى الطريق تعرض لهم عناصر وقياديون من داعش".

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