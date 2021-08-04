وزارة الصحة العراقية تدعو الى فرض حظر شامل لمدة اسبوعين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء،4 آب (أغسطس) 2021 عن تقديم توصية جديدة لفرض حظر شامل يستمر لاسبوعين, بسبب الضغط الهائل لاعداد المصابين بفيروس كورونا, في المستشفيات وتزايد الحالات الحرجة.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، إن الوزارة قدمت توصيات, الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لفرض حظر شامل, لمدة اسبوعين فقط لقطع سلسلة انتشار العدوى وتخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة بالمصابين مضيفا أن تحذيراتنا مستمرة, بشأن مدى خطورة الوضع الوبائي, وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة، وكذلك عدم الالتزام,

والزيادة الكبيرة باعداد الاصابات، وقد تفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية, وانهاك الملاكات الطبية والصحية, ولفت الحلفي, الى ان الوزارة وسعت تعاقدها مع شركة فايزر لاستيراد 18 مليون جرعة بدلا من 16 مليونا،

من جهته، قال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، إن النظام الصحي, اصبح مهددا بالخطر في حال استمرار عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، حيث اصبح لبس الكمامة شبه معدوم في الشارع والتجمعات الكبيرة والمناسبات وعدم الاكتراث بالتعليمات الصحية مما تسبب بانهاك الملاكات الطبية والصحية .