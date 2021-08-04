اقتصاد

صعود جديد للدولار مع ارتفاع طفيف للذهب في بورصة أربيل

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار الأربعاء صعوداً جديداً أمام العملة المحلية مع ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في بورصة أربيل.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 175500 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب هذا اليوم في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 430000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 323000 دينار

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