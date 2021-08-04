صعود جديد للدولار مع ارتفاع طفيف للذهب في بورصة أربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار الأربعاء صعوداً جديداً أمام العملة المحلية مع ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في بورصة أربيل.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 175500 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
أسعار الذهب هذا اليوم في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 430000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 323000 دينار