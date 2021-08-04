يديعوت أحرنوت: إسرائيل تستعد لاستقبال أول طالبة إماراتية في جامعاتها

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية أن إسرائيل تستعد لاستقبال أول طالبة جامعية إماراتية للدراسة في إحدى جامعاتها في شهر أكتوبر/تشرين أول القادم.

وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني الثلاثاء 3 آب 2021، إن سمية المهيري، ابنة الـ30 عاما، ستصبح أول طالبة إماراتية في جامعة إسرائيلية، حيث من المقرر أن تستعد جامعة حيفا العبرية إلى استقبالها في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل لدراسة التمريض في كلية الرفاهية والصحة التابعة لجامعة حيفا على مدى أربع سنوات.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الخبر بقولها: "عهد جديد في الشرق الأوسط ولأول مرة طالبة إماراتية على مقاعد الدراسة في إسرائيل بجانب الإسرائيلية". وبذلك تصبح أول طالبة جامعية إماراتية تدرس في جامعة اسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن سمية المهيري ناشطة اجتماعية معروفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن قرار انضمامها لجامعة حيفا الإسرائيلية، جاء خلال زيارة قام بها رئيس الجامعة رون روبين، في شهر مايو الماضي إلى الإمارات.

ونقلت الصحيفة على لسان رون روبين، ترحيب جامعته بسمية المهيري، موضحا أنها "علامة طيبة حيال إرساء السلام الدافئ بين البلدين"،

يذكر أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.