تركيا.. اعتقال 10 أشخاص بتهمة إبادة أسرة كوردية والعقل المدبر لا يزال طليقاً

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 10 أشخاص بتهمة الضلوع في قتل عائلة كوردية مؤلفة من سبعة أفراد في مدينة قونية.

وقال الإعلام التركي إن العقل المدبر للجريمة لا يزال طليقاً، وأفاد أيضاً بأن الشرطة المحلية وجهت الاتهامات إلى 14 شخصاً في الجريمة.

وبحسب الخدمة التركية في قناة كوردستان 24، فإن الأجهزة الأمنية اعتقلت 10 من المشتبهين بعد سلسلة من التحقيقيات، بينما لا تزال تبحث عن العقل المدبر للمذبحة.

وفي 30 من الشهر المنصرم، اقتحم مسلحون منزلاً تقطنه عائلة كوردية في قونية قبل أن يقدموا على قتل سبعة من أفرادها ثم أضرموا النيران في المنزل.

وترددت أنباء عن دوافع عنصرية تقف خلف الاعتداء، لكن السلطات التركية نفت ذلك وأرجعته إلى خلافات بين جارين تعود إلى 11 عاماً.

وسبق أن ندد إقليم كوردستان بالحادثة وأعرب عن أمله بأن تتمكن السلطات التركية من الوصول إلى المنفذين وإحالتهم إلى القضاء.