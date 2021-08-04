صحة وبیئة

بعد ارتفاع المؤشر الوبائي بكورونا.. غرفة عمليات اربيل تصدر مجموعة قرارات

ضرورة قيام كافة المراجعين ومدراء ومنتسبي الدوائر الحكومية باستخدام الكمامات الطبية ومحاسبة المقصرين
author_image آريان ابراهيم شوكت
بعد ارتفاع المؤشر الوبائي بكورونا.. غرفة عمليات اربيل تصدر مجموعة قرارات
بعد ارتفاع المؤشر الوبائي بكورونا.. غرفة عمليات اربيل تصدر مجموعة قرارات
کوردستان

 أربيل (كوردستان 24)- للحيلولة دون انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر وبعد تزايد أعداد الوفيات والاصابات في المستشفيات ولغرض حماية أرواح المواطنين من خلال الالتزام بشروط السلامة العامة أصدرت غرفة عمليات محافظة أربيل اليوم الاربعاء 4 آب (أغسطس) 2021 مجموعة من القرارات  الصحية الوقائية,

 وتتلخص القرارات الجديدة, من خلال توصية كافة اللجان والفرق المختصة, والقوات التابعة لوزارة الداخلية في اقليم كوردستان, بمتابعة الاماكن العامة بدقة, مثل المساجد والكنائس ودور العبادة والمطاعم والمولات, والمراكز التجارية والاسواق الشعبية, و

أفران الصمون والقاعات الرياضية والمجمعات, والعيادات الطبية الخاصة والمقاهي, كذلك متابعة سواق التكسي وسيارات الحمل الخاص والعام, وضرورة فرض الشروط الصحية عليهم جميعا, وخاصة التزام كافة المواطنين باستخدام الكمامات الصحية, بشكل مستمر, وبعكس ذلك تطبيق الاجراءات القانونية بحق المقصرين.

كما نوهت غرفة عمليات محافظة أربيل, الى ضرورة قيام كافة المراجعين, ومدراء ومنتسبي الدوائر الحكومية, باستخدام الكمامات الطبية, ومحاسبة المقصرين ممن لايلتزمون بالتعليمات الجديدة, وتوصية قوات وزارة الداخلية والفرق التابعة, لقائمقائمية وبلدية محافظة أربيل, بمتابعة الموقف, والحرص الدقيق في تنفيذ كافة التوصيات, والتعليمات واخضاع المقصرين للاجراءات القانونية.  

 

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