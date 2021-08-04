سیاسة

دائرة الإعلام والمعلومات ترد على التصريحات الأخيرة لحاكم الزاملي

"قوات بيشمركة كوردستان لا تزال تذود عن أرض الوطن وتتصدى للإرهابيين، وضحّت في سبيل حماية أمن واستقرار كوردستان والعراق بآلاف الشهداء والجرحى من أبطالها"
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شعار حكومة إقليم كوردستان - إرشيف
شعار حكومة إقليم كوردستان - إرشيف
کوردستان دائرة الإعلام والمعلومات كوردستان حاكم الزاملي

أربيل (كوردستان 24)- نفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان الأربعاء ما جاء في تصريحات النائب السابق في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، وأشارت إلى أن ما ذكره ليس سوى "تهرب من المسؤولية عن التقصير الحاصل في الوضع الأمني بباقي مناطق العراق.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان "أدلى النائب السابق في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي بتصريح في وسائل الإعلام ألقى خلاله التهم جزافاً على الإقليم، مدّعياً بأن (خطاً إرهابياً يمتد من تركيا مروراً بأربيل ثم إلى كركوك باتجاه ديالى)".

وجاء في البيان "إننا، في حكومة إقليم كوردستان، وإذ نعرب عن قلقنا إزاء هذه التصريحات التي لا تخدم أي جهة، بل ستتسبب في خلق مزيد من الفرقة وانعدام الثقة بين الأطراف العراقية، فإننا نذكّر الجميع بأن إقليم كوردستان كان دائماً في خط الصد الأول لمواجهة الإرهابيين منذ عام 2014 ولغاية الآن".

وأضافت الدائرة أن "قوات بيشمركة كوردستان لا تزال تذود عن أرض الوطن وتتصدى للإرهابيين، وضحّت في سبيل حماية أمن واستقرار كوردستان والعراق بآلاف الشهداء والجرحى من أبطالها".

وأشارت إلى أن "هذه التصريحات ليست سوى تهرب من المسؤولية عن التقصير الحاصل في الوضع الأمني في مناطق أخرى من العراق، بينما يتعين على هذه الأطراف أن توحد جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة، بدلاً من توجيه الاتهامات لبعضها بعضاً".

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