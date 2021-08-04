الخارجية الأمريكية: الرد على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع حكومات المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرد على استهداف ناقلة "ميرسير ستريت" قبالة سواحل عمان قادم، وأن حكومة الولايات المتحدة تتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء 3 آب أغسطس 2021: "نتشاور مع حكومات بلدان المنطقة وخارجها حول الرد المناسب، وهذا الرد قادم". وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد اتهمتا إيران باستهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" التي تديرها إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأسفر استهداف الناقلة بطائرة مسيرة عن مقتل شخصين اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما مواطن بريطاني والثاني روماني. ورفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها، ونفت أي علاقة لها بالهجوم على الناقلة.