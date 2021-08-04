كوردستان تسجل 24 وفاة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير رسمي للوزارة انه تم تسجيل 3172 اصابة جديدة بفيروس كورونا، تركزت معظمها في دهوك والسليمانية وأربيل.

وتماثلت 749 حالة للشفاء، وفق ما افاد التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة.

واكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، 8 منها في أربيل و5 في السليمانية و8 في دهوك و2 في حلبجة وحالة في كرميان.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات في الاقليم 244051، شفي منها 202729، فيما توفي حتى الآن 4858 شخصا.