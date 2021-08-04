بمشاركة وفد من كوردستان.. انطلاق ملتقى "المرجعيات العراقية" في السعودية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات ملتقى المرجعيات العراقية في المملكة السعودية، وذلك بمشاركة وفد من اقليم كوردستان، وفق ما أعلن المجمع الفقهي العراقي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان.

وتم تنظيم ملتقى المرجعيات العراقية، من قبل رابطة العالم الإسلامي في مدينة مكة المكرمة.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فإن الملتقى يهدف الى "تعزيز وحدة الصف والرأي، وتأكيد الأخوة الدينية بين السنة والشيعة"، والى ""تأكيد مواجهة الطائفية وخطاب التطرف الديني أيّا كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته".

وشارك وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق القى كلمة في الملتقى عن طريق الفيديو، أكد فيها على جهود حكومة اقليم كوردستان في استقبال العراقيين النازحين من كافة المكونات والطوائف والأديان.

وألقى رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، عبدالله ويسي كلمة في الملتقى، أكد فيها على حالة التسامح الديني والتعايش بين كافة الأديان والطوائف وحرية ممارسة المعتقد في كوردستان.