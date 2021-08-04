قائمقام أربيل: الوضع الوبائي مقلق وسنشدد الإجراءات

أربيل (كوردستان 24)- قال قائمقام مدينة أربيل نبز عبد الحميد اليوم الأربعاء، ان الوضع الوبائي في المحافظة مثير للقلق، مشيرا الى ان السلطات المحلية ستشدد الإجراءات في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد الحميد لكوردستان 24 ان "الوضع الوبائي مثير للقلق ومخيف ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب المزيد من المصابين بسبب ازدياد حالات الإصابات والوفيات بشكل يومي".

ودعا عبد الحميد المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية وخصوصا ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة كلفت لجانا مختصة بالقيام بدوريات بشكل دوري في الاسواق للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية.

وقال قائمقام أربيل "حتى الآن تم إغلاق 37 محلا لعدم التزام أصحابها بالإجراءات، فكل من لا يلتزم بالتوجيهات فإنه يعرض حياة الآخرين للخطر لذا فقد قررت غرفة عمليات محافظة أربيل تشديد الإجراءات، وكل مواطن لا يرتدي الكمامة ستتم مخالفته بمبلغ 20 الف دينار، وهناك بعض المحال سيتم تغريمها بـ 2 مليون دينار ومحال أخرى بمبلغ 5 مليون دينار.