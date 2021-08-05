لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي تصوت على الغاء تفويض استخدام القوة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء،4 آب (أغسطس) 2021 على إلغاء تفويضين، يمنحان موافقة مفتوحة على استخدام القوة العسكرية في العراق.

وجاءت نتيجة التصويت 14-8، مع تصويت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين، لصالح إلغاء تفويض صدر عام 1991 قادت الولايات المتحدة بمقتضاه تحالفا دوليا لطرد القوات العراقية من الكويت، وتفويض 2002 الذي منح الضوء الأخضر للتدخل الأميركي في العراق عام 2003.

وقال العديد من الجمهوريين في اجتماع اللجنة إنهم يؤيدون فكرة إلغاء تصاريح الحرب، ولكنهم يشعرون بالقلق من أن ذلك سيبعث رسالة ضعف إلى طهران. ويمثل التصويت خطوة ضمن مسعى ديمقراطي مكثف لاستعادة موافقة الكونغرس قبل شن ضربات عسكرية أميركية وتنفيذ عمليات الانتشار.

وأشار نواب جمهوريون أيضًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "استندت" إلى تفويض حرب العراق عام 2002 كتبرير قانوني لتنفيذ الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس السابق، الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

وفي المقابل قال كبار محاميي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع لأعضاء اللجنة، الثلاثاء3 آب 2021، إن إدارة بايدن تعتقد أن لديها سلطة قانونية كافية لتوجيه أي ضربة مماثلة ، حتى مع إلغاء إجراءات حرب العراق.

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكنه أقر تفويضات باستخدام القوة العسكرية للرئيس، ولا تزال بعض هذه التفويضات سارية، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.