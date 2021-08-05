سیاسة

نيورك تايمز: واشنطن تحقق مع مايك بومبيو بشأن " زجاجة ويسكي"

يحق للمسؤول الحكومي في الولايات المتحدة الامريكية الاحتفاظ بالهدية التي تقل قيمتها عن 390 دولاراً فقط
author_image آريان ابراهيم شوكت
نيورك تايمز: واشنطن تحقق مع مايك بومبيو بشأن " زجاجة ويسكي"
نيورك تايمز: واشنطن تحقق مع مايك بومبيو بشأن " زجاجة ويسكي"
العالم

أربيل (كوردستان 24)- تحقق الحكومة الأمريكية في اختفاء زجاجة ويسكي تقدر قيمتها بنحو 5800 دولار كانت اليابان قد أهدتها لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مسؤولين يابانيين سلموا الزجاجة إلى وزارة الخارجية الأمريكية في 24 يونيو عام 2019، مشيرة إلى أن بومبيو كان حينها في زيارة إلى السعودية ولم يتضح إن كان قد تسلم الهدية بنفسه لاحقاً.

وحسب التعليمات المتبعة في أمريكا يحق للمسؤول الحكومي في الولايات المتحدة الامريكية الاحتفاظ بالهدية التي تقل قيمتها عن 390 دولاراً، ولكن إن كانت قيمتها أعلى وأراد الاحتفاظ بها يجب عليه دفع ثمنها للحكومة.

وتزامنا مع التحقيقات قال محامي بومبيو إن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الذي تولى أيضاً رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» لا يعلم شيئاً عن مصير زجاجة الويسكي المفقودة.

وفي المقابل نقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الحكومة لم تتسلم أي مال مقابل زجاجة الويسكي المفقودة. وأضافت الصحيفة أنه من غير الاعتيادي أن تكشف وزارة الخارجية بشكل علني عن فقدان هدية ما.

 

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