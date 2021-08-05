رابطة العالم الاسلامي: نؤكد على مواجهة التطرف الديني ومحاربة وباء الطائفية

أربيل (كوردستان 24)- على هامش انعقاد, اجتماعات رابطة العالم الاسلامي, في مكة المكرمة اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, في حكومة اقليم كوردستان, ان العديد من الشخصيات الدينية البارزة, في العراق والمملكة العربية السعودية,قد شاركت,

في اجتماعات رابطة العالم الاسلامي, في مكة المكرمة, اضافة الى مشاركة وفد اقيم كوردستان, والذي تمثل بوفد وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, في حكومة الاقليم, و ممثلي اتحاد علماء الدين الاسلامي, في اقليم كوردستان. وشارك وزير الاوقاف والشؤون الدينية, في حكومة الاقليم, الدكتور بشتيوان صادق عبر دائرة تلفزيونية, في اللقاءات المنعقدة في المؤتمر,

واوضح وزير الاوقاف للحاضرين, ان حكومة الاقليم, وعلى الرغم من محدودية امكاناتها الاقتصادية, لكنها وبعيدا عن النظرة الطائفية قدمت كل الوان المساعدة, وجميع أشكال التعاون والخدمات الى النازحين, واللاجئين والمحتاجين الموجودين في اقليم كوردستان, على اختلاف أديانهم وألوانهم, وانتمائاتهم العرقية والمذهبية.

واختتمت مرجعيات شيعية سنية عراقية الاربعاء 4 آب ( أغسطس) 2021 مؤتمرا نظمته رابطة العالم الاسلامي, في مكة بالتأكيد على مواجهة التطرف الديني, وتعزيز سبل محاربة وباء الطائفية الدينية ونبذ الكراهية.

وشارك في الملتقى, مراجع علمية سنية وشيعية مهمة, ومؤثرة في العراق, من بينها رئيس الوقف الشيعي ورئيس الوقف السني, وشخصيات فكرية وأكاديمية مؤثرة.

وقال أمين رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى, في كلمة له, إن الحكومة العراقية, خطت خطوات كبيرة لترسيخ الهوية العراقية. واشار الى ان المرجعيات العراقية, قد حذرت في اجتماعها اليوم من وباء الطائفية .وأكد الملتقى على تعزيز الأُخوة الدينية, بين السنة والشيعة ومواجهة الطائفية, وخطاب التطرف الديني أيًّا كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته.