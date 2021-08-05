الدولار يسجل انخفاضا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت اليوم الخميس 5 آب (أغسطس) 2021 أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضا طفيفا مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية في إقليم كوردستان وبغداد.

ففي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، شهدت اسعار الدولار هبوطا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147600 دينار لكل 100 دولار.ً

أما ا بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد فقد سجلت، صباح اليوم الخميس 5 آب 1475750 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. بينما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء، 147800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

جدير بالذكر أن اسعار البيع والشراء شهدت هذه الايام استقرارا نسبيا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في اقليم كوردستان وبغداد بشكل عام.